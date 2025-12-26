Tapania vietetään eri puolilla maailmaa.
Tänään vietetään tapaninpäivää eli toista joulupäivää. Perinteisesti tapanina on lähdetty ajelulle, aikanaan hevoskyydeillä, kun kirkosta ajettiin kilpaa takaisin kotiin.
Tapani-nimitys tulee kristikunnan ensimmäisestä marttyyrista Pyhästä Stefanoksesta. Kristillisessä ajattelussa tapaninpäivä onkin kaikkien marttyyrien muistopäivä.
Stefanos on suomalaistunut kansan suussa jo aikaa sitten muotoon Tapani.
Tapania vietetään eri puolilla maailmaa. Englanninkielinen nimi Boxing Day juontaa juurensa ajalta, jolloin rikkaat antoivat palveluskunnalleen ja seudun köyhille laatikoihin eli bokseihin pakattuja lahjoja.
Toisena selityksenä nimelle ovat kirkoissa kerätyt avustukset eli almut, joiden ropoja tiputettiin laatikoihin.