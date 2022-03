Käänne Cannonballin lakkauttamisoikeudenkäynnissä: Jengin presidentti on vaihtunut

Niin poliisi kuin syyttäjätkin ovat tähän mennessä väittäneet, että Eklund on ollut paitsi Cannonball MC:n Heinolan-osaston pomo, myös koko jengin pää. Eklundin myös syytetään pyörittäneen jengiin liittyen suurta huumerinkiä. Huumejuttua on puitu toisessa oikeudenkäynnissä.

Eklund on kiistänyt oikeudessa kaikki häntä kohtaan esitetyt syytteet ja sen, että hän olisi Cannonballin presidentti. Puolustuksensa mukaan Eklund ei ole syyllistynyt mihinkään rikoksiin ja on vetäytynyt pois kerhotoiminnasta jo joitain vuosia sitten. Lakkauttamisjutun yhteydessä Eklund ilmoitti, ettei ole jutussa asianosainen.

Sen sijaan kaksi muuta miestä toimitti oikeuteen väliintulohakemuksen, jossa toinen heistä sanoi olevansa Cannonballin presidentti ja toinen sen jäsen. Viime kuussa järjestetyssä valmisteluistunnossa syyttäjät myönsivät olevan mahdollista, että puheenjohtaja on vaihtunut.

Pääkäsittely lakkauttamiskanteesta alkaa huhtikuun lopulla. Syyttäjien mukaan Cannonballin pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen ja se on näin yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys. Cannonball on kiistänyt tämän ja sanoo, ettei sen toiminta eroa muista moottoripyöräkerhoista.