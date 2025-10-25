Lapissa autoilijoilla on syytä olla talvirenkaat alla. Muualla pärjää vielä kesärenkailla.
Sää on tänään suuressa osassa maata pilvinen. Sateet ovat mahdollisia etelässä ja varsinkin lännessä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tihkusadetta voi tulla muuallakin maassa.
Lämpötila on Lappia lukuun ottamatta selvästi plussalla, pitkälti 5 ja 10 asteen välillä. Lauantain vastaisena yönä suuressa osassa Lappia on pakkasta.
– Harmaatahan tämä on suuressa osassa maata. Lapissa voi välillä pilvisyys olla selvästi vähäisempää, ennakoi päivystävä meteorologi Juha Jantunen.
Huomenna sunnuntaina etelästä nousee sateita, jotka liikkuvat käytännössä koko maan yli. Sademäärät ovat Jantusen mukaan 5 ja 15 millimetrin välillä.
Lapissa sunnuntain sateet tulevat kokonaan tai osittain lumena. Keski- ja Pohjois-Lapissa lunta voi kertyä Jantusen mukaan jopa yli viisi senttiä. Myös jäätävät sateet ovat Lapissa sunnuntaina mahdollisia.
Muualla kuin Lapissa viikonlopun yli pärjää vielä kesärenkailla, Jantunen arvioi. Lapissa autoilijalla on sen sijaan syytä olla talvirenkaat alla.
– Lapissa kun on välillä pakkasta, niin jos on kosteita teitä, nehän tuppaavat jäätymään. Sitten vielä sunnuntain lumisade aiheuttaa omat ongelmansa.