Viikonlopun sää näyttää pimeältä, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

Pouta kertoo, että sää on Suomessa melko harmaan syksyinen viikonlopun ajan.

– Siinä ei ole mitään kiirettä linnuillakaan muuttaa mihinkään, kun lämmintä ilmaa puskee etelästä.

Piste-ennuste Helsingistä kertoo karulla tavalla, että Suomessa eletään nyt tasaisen harmaata vuodenaikaa.

– Aikalailla tuollainen kuolleen miehen sydänkäyrä on tämä lämpötilakin. Keskellä yötäkään lämpötila ei laske mihinkään. Milloin hyvänsä voi vähän tihutella vettä.

Lounaasta saapuva sadealue tavoittaa Suomen puolen yön tienoilla. Sadealue jatkaa kulkuaan Länsi-Suomen yli kohti pohjoista.

Ensi viikolla muutos

Huomenna miellyttävin ulkoilusää on maan etelä- ja keskiosissa. Sää on huomenna puolikuiva ja elohopea nousee Kaakkois-Suomessa jopa yli kymmenen asteen.

Voimakkaimmat sateet saadaan tänään Lapissa. Lauantaiksi pohjoiseen leviää kylmempää ilmaa ja sää kirkastuu. Sunnuntaina Lapissa on puolestaan lumisateen vuoro.

Lumisade jatkuu pohjoisessa maanantain vastaiseen yöhön saakka. Pohjoiseen voi ripotella jopa yli viisi senttiä lunta.