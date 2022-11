Tamperelaisyritys kehitti tavan varastoida uusiutuvaa energiaa – BBC:n juttu räjäytti yrityksen kehittämän hiekka-akun kysynnän

Uusiutuvan energian varastointiin etsitään koko ajan ratkaisuja ja hiekka-akku on yksi vaihtoehto. Ensimmäinen kaupallinen hiekka-akku on nyt ollut puoli vuotta käytössä Kankaanpäässä, jossa se tuottaa kaukolämpöä kaupunkilaisille.

Hiekka-akulla nostetaan hukkalämmön lämpötilaa

– Meillä on tuossa hiekka-akun takana olevassa rakennuksessa servereitä, pienimuotoinen datakeskus, jonka talteen otettava hukkalämpö on 55 asteista. Se ei riitä sellaisenaan kaukolämpöverkkoon ja lisälämpö otetaan tuosta hiekka-akusta, kuvailee Vatajankoski Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi.

Kymmeniä neuvotteluja käynnissä

– Tämä on yksi niistä ratkaisuista. Me ollaan hyviä siinä, että me pystytään tekemään isossa mittakaavassa sitä varastointia, sanoo Ylönen.

Kiinnostus hiekka-akkua kohtaan onkin ollut suurta, varsinkin sen jälkeen kun brittiläinen BBC-kanava teki siitä jutun. Yhteydenottoja on tullut tuhansia ja kymmeniä neuvotteluja on käynnissä. Seuraava, noin 20-kertaa isompi hiekka-akku rakennetaan kuitenkin Suomeen, kotimaiselle kaukolämpöyhtiölle. Tavoitteena ovat silti maailman markkinat.

Monia mahdollisia käyttökohteita

– Meillä on pyrkimys lopettaa polttaminen kaukolämmön tuotannossa. Se on pitkä matka ja vaatii kaikenlaista kokeilua ja tämä on yksi niistä kokeiluista. Tykkään tästä ideasta, että tässä on joustoa. Se tuo puskurin, kun ei tarvitse käyttää kalleimpia sähkön hintoja siihen lämmitykseen vaan voidaan poimia ne halvemmat, pohtii Passi.