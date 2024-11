Lämmityskulut putoavat kolmannekseen – Helsingissä otetaan käyttöön uudenlainen hybridilämpövoimala

– Hyödynnämme kolmea eri lämpöpumpputeknologiaa, johon on kiinteästi kytkettynä Pohjoismaiden suurin hybridiaurinkovoimalakenttä, selittää Thermal Storage Finlandin toimitusjohtaja Janne Ritakoski .

Päästöt nollaan ja lämmityskulut alas

– Lämmityskustannukset putoavat noin kolmannekseen aikaisemmasta. Meillä lämmitysenergian tarve on noin miljoona kilowattituntia vuodessa ja nyt se korvataan täysin uusiutuvalla menetelmällä tehtävällä lämmöllä. Päästötkin putoavat käytännössä nollaan, toteaa Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Kalle Peltola .

– Se on oikein fiksu ratkaisu. Hyödynnetään eri tekniikoita ja tuodaan älykkyyttä, että tekniikat pelaavat hyvin yhteen ja saadaan siitä suurin hyöty myös sille kuluttajalle, arvioi Aalto-yliopiston professori Peter Lund .

Auringon lämpö hyötykäyttöön

Poikkeuksellista on se, että talteen otetaan sähkön lisäksi myös auringon tuottama lämpö, jolloin hybridiaurinkokeräimien hyötysuhde nousee lähes 90 prosenttiin.

– Siitä se koko alkuperäinen idea lähti, että miten me saadaan se aurinko valjastettua lämmöntuotannon tarpeisiin varsinkin tämmöisissä Pohjolan olosuhteissa. Tunnistettiin se valtava auringon lämmön ja sähkön tuotantopotentiaalin vähäinen käyttö Suomessa. Sen hyödyntäminen pelkäksi sähköksi on aika helppoa, mutta lämmön hyödyntäminen suoraan auringosta ei ole niin yksinkertaista. Meillä on Hangossa ollut pilottivoimala käytössä yli vuoden ja olemme olleet jopa yllättyneitä siitä, kuinka paljon lämpöenergiaa auringosta kuitenkin saadaan, pohtii Ritakoski.