Hiekka-akku tuottaa pian valtaosan Pornaisten kaukolämmöstä – tällainen on hämmästyttävä suomalaiskeksintö

Pornaisissa sijaitseva hiekka-akku on vielä keskeneräinen, mutta sen sisällä on jo 2 000 tonnia eli 1 000 kuutiota takkatuotannon sivuvirtana syntynyttä vuolukivimursketta, joka toimii väliaineena yhtä hyvin kuin hiekkakin. Hiekka-akun toimintaperiaate on yksinkertainen.