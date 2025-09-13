Kuopiossa koettiin historiallinen hetki lauantaina, kun KalPa nosti ensimmäistä kertaa koskaan SM-liigan mestaruusviirin Olvi Areenan kattoon.
Seremoniaan osallistui muun muassa KalPan viime kauden kapteeni Tuomas Kiiskinen, joka päätti pelaajauransa kevään mestaruusjuhliin.
8:29Kuopiossa historiallinen hetki – mestaruusviiri nousi kattoon, fanit muistivat näyttävällä tavalla
KalPan tämän illan vastustaja Tappara on päättänyt kuokkia oikein kunnolla illan juhlallisuuksia. Tappara shokeerasi isäntiä avauserässä, kun se siirtyi jo 3–0-johtoon.
Vieraiden maaleista vastasivat Julius Mattila, Henrik Haapala ja ex-KalPa Jesper Mattila.
KalPan päävalmentaja Sami Tervonen painoi paniikkinappulaa Jesper Mattilan 0–3-osuman jälkeen, kun hän otti aikalisän.
Jutun yläreunan videolla kuvaa Tapparan kolmannesta maalista ja KalPan aikalisästä.
Tappara aloitti kautensa vahvasti, kun se kaatoi keskiviikkona Raumalla Lukon (1–4). KalPa oli puolestaan tiistaina vaikeuksissa sen viime kevään finaalivastustajaa SaiPaa vastaan. KalPa otti kuin otti jatkoajalla 4–3-voiton.