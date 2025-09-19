JYPin Väinö Liikonen oli ensimmäinen pelaaja, joka ajettiin tällä kaudella ulos SM-liigassa.

Liikonen jyräsi perjantain Kiekko-Espoo-vierasottelussa rujolla tavalla kotijoukkueen hyökkääjän Iikka Kangasniemen laitaan.

Liikonen täräytti taklauksensa niin sanotusti numeroihin eli hän ajoi Kangasnimeä selän puolelta, kun tämä oli aivan laidan tuntumassa.

Kangasniemi nousi tämän jälkeen hitaasti ylös jäästä.

Ottelun päätuomarit tarkastelivat tilanteen videolta. Lopputuloksena oli 5+20-minuutin rangaistus, syy: selästä taklaaminen.

Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

JYP onnistui tappamaan Liikosen viiden minuutin jäähyn, mutta piakkoin sen jälkeen kolisi. Asialla oli Kiekko-Espoon tuore vahvistus John Stevens, joka lapioi kiekon aivan vieraiden maalin tuntumasta nuottaan. Stevens oli mukana myös kotijoukkueen avausosumassa, kun hän levitti kiekon Peter Quennevillelle, joka ei erehtynyt.