Tämän tilanteen Kalle Rovanperä haluaa ehdottomasti välttää Suomen MM-rallissa: "Takkiin tulee sen verran"

Myös suomalaistähden itseluottamus on korkealla, sillä takataskussa on täysin ylivoimainen voitto Viron MM-rallista puolentoista viikon takaa.

– On aina tärkeää, että pääsee katselemaan säätöjä eri olosuhteissa. Myös ihan ajotuntuma on tärkeää, koska Virossa on kuitenkin ihan erilaiset tiet. Varmasti tällä viikolla fiilis löytyy vähän nopeammin, kun on suomalaisiakin teitä nyt nuotista ajanut, Rovanperä sanoi MTV Urheilulle.