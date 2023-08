Esapekka Lappi hämmästelee Hyundain huippuhankinnan taituruutta: "Jotenkin on siihenkin pätevyyttä"

– Olemme jo paljon asiaa viikonlopun aikana analysoineet. Meillä on tosi hyvä äijä, joka on tullut Mersulta. Hän oli kaikki Hamiltonin mestaruusvuodet Mercedeksellä ja on kova kaveri katsomaan dataa. Hän pystyy aika äkkiä katsomaan, missä me häviämme ja mistä syystä, Lappi sanoi Virossa MTV Urheilulle