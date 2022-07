Kalle Rovanperä listasi syyt ylivoimaiselle MM-johdolleen – "Lähtökohdat ovat muuttuneet aika paljon"

Kun kaudesta on takana kuusi osakilpailua, Rovanperä johtaa MM-sarjaa peräti 65 pisteen turvin. Plakkarissa on neljä voittoa.

Nyt Rovanperästä leivotaan jo mestaria, vaikka kaudesta on vielä toinen puolikas jäljellä. Mutta mikä on muuttunut sitten viime vuoden? Näin Rovanperä itse analysoi tilanteen.

– Ehkä se on ollut vähän helpompi, kun on päässyt hyvin sinuiksi auton kanssa. Hyvällä perusvauhdilla on päässyt ajamaan hyviä kisoja. Perusvauhti on hyvällä tasolla ja silloin pystyy ajamaan virheittä.