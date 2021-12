Tämän söpömpää et tänään kuule! Näin ketut "kikattavat"

– Hänellä on niihin side, ne rakastavat häntä kovasti, Save A Foxin Jesse Swanson kuvaa.

Kettuja pelastetaan monista syistä. Osa on pelastunut turkistiloilta; toiset on otettu lemmikiksi, josta on sittemmin haluttu luopua. Suojelukeskuksessa ne saavat jatkaa kettumaista eloa luonnon helmassa.