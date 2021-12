Globaali muotilehti pistää turkikset täysin pannaan: "Nyt ollaan uudella aikakaudella"

Muotilehti Elle pistää turkikset pannaan kaikissa eri maissa ilmestyvissä julkaisuissaan, kertoo The Guardian. Vastaisuudessa niitä ei nähdä lehden sivuilla eikä internet- tai somealustoilla. Linjaus koskee niin editorial-kuvia kuin mainossisältöjäkin.

The Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen suuri julkaisu, joka on tällaisen linjauksen tehnyt.

Elle perustettiin aikoinaan Ranskassa vuonna 1945. Nykyisin siitä on maailmalla 45 eri versiota. Muotilehden omistaa mediayhtiö Lagardère. The Guardianin mukaan Ellellä on noin 33 miljoonaa lukijaa maailmalla ja sen internetsivuilla vierailee kuukausittain 100 miljoonaa kävijää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Turkikset eivät sovi Ellen nykyisin arvoihin

Ellen kansainvälisistä julkaistuista vastaava johtaja Valéria Bessolo Llopiz kertoi vuosittaisessa muotiteollisuuden Business of Fashion Voices 2021 -konferenssissa Britanniassa torstaina, että turkiksia ei enää katsota hyvällä.

– Eläinturkiksien näkyminen lehtemme sivuilla ja digitaalisella puolella eivät enää vastaa meidän tai lukijoidemme arvoja, hän kertoi tuolloin.

– Ellen on aika antaa julkilausuma siitä, että vastustamme eläimiin kohdistuvaa julmuutta.

Bessolo Llopizin mukaan muotijulkaisu haluaa sen sijaan lisätä tietoisuutta eläinten hyvinvoinnista ja edistää inhimillisempää muotiteollisuutta.

Turkikset on aiemmin pistetty pannaan jo 13 eri Elle-julkaisussa. 1. tammikuuta 2022 lähtien parikymmentä muuta Elle-julkaisua ottaa saman käytännön. Loput ryhtyvät turkiskieltoon vuonna 2023.

Bessolo Llopizin mukaan tämä linjausmuutos heijastelee muutosta kuluttajakysynnässä. Hän kertoo, että turkiksia pidetään vanhanaikaisina ja että monet brändit ovat lakanneet käyttämästä turkiksia vuosia sitten.

– Nyt on uudella aikakaudella. Z-sukupolvi on muodin ja luksuksen suhteen erittäin tärkeä kohderyhmä ja heillä on valtavia odotuksia kestävyyden ja eettisyyden suhteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Eläinsuojelujärjestöt mielissään

Yhdysvaltalaisen Humane Society of the United States -eläinsuojelujärjestön edustaja PJ Smith pitää Ellen linjausta erittäin tervetulleena. Hän toivoo muidenkin muotijulkaisujen toimivan samoin.

– Tämä muutos synnyttää positiivista muutosta muotiteollisuuden parissa ja se voi pelastaa valtavan määrän eläimiä kärsimykseltä ja julmalta kuolemalta, hän kertoo The Guardianille.

Peta-eläinsuojelujärjestön Britannian yksikön johtaja Elisa Allen on hänkin tyytyväinen päätökseen.

– Turkikset kuuluvat ainoastaan menneiden aikojen muotijulkaisujen takakansiin, hän toteaa The Guardianille.

Allenn kiittelee eri julkaisujen, kuten Britannian Voguen ja Cosmopolitanin tekemiä päätöksiä siitä, että turkiksia ei oteta editorial-kuviin. Hän odottaa, että samaa linjausta laajennetaan pian mainoksiin.

Turkiskielto saa yhä enemmän kannatusta

The Guardianin mukaan muotiteollisuuteen on kohdistanut painetta eläinoikeusaktivistien taholta, kun nämä ovat vaatineet, että aitojen turkisten käyttö pitäisi lopettaa inhimillisten perusteiden vuoksi. Samalla myös julkisesti turkiksia on alettu vastustaa yhä enemmän.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Eräissä kaupungeissa pidetyillä muotiviikoilla turkikset on aiemmin kielletty, muun muassa Amsterdamissa, Oslossa ja Helsingissä. Suuremmat muotiviikot, kuten Pariisi, Milano ja New York, ovat jättäneet asian suunnittelijoiden päätettäväksi.

Monet suuret brändit eivät enää käytä turkiksia. Näitä ovat esimerkiksi Gucci, Versace, Prada, DKNY ja Michael Kors sekä Balenciaga.

Kyselytutkimuksissa on myös saatu viitteitä siitä, että kansalaiset ympäri maailmaa, myös Suomessa, vastustaisivat yhä enenevissä määrin aitoja turkiksia. Israelissa turkisten myynti muotiteollisuudessa kiellettiin kokonaan kesäkuussa.

The Guardianin mukaan Ranskan turkisteollisuuden edustajat kertoivat torstaina tiedotteessaan pohtivansa Ellen haastamista oikeuteen turkisvapaan linjauksen tähden. Ranskan alan piirissä uskotaan, että suunnittelijoiden ja kuluttajien päätöksiin vaikuttaa "radikaalien liikkeiden taholta tuleva painostus".