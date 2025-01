Katri Helena julkaisi viimeisen kappaleensa – mukana suosikkiartistien kuoro

Ikoninen artisti Katri Helena päättää uransa elokuussa 2025.

Artisti Katri Helena julkaisi 7. tammikuuta uransa viimeisen kappaleen nimeltään Elämän tie.

Ikoninen musiikkialan ammattilainen on levyttänyt vuodesta 1963 ja päättää matkansa artistina Helsingin Olympiastadionille 80-vuotispäivänsä aattona 16. elokuuta 2025. Konsertissa tullaan kuulemaan myös tähden viimeinen levytys.

Elämän tie on Pekka Lehto saaren suomennos Elton Johnin maailmanlaajuisesta hitistä Circle of Life, joka on tuttu vuoden 1994 Leijonakuningas-elokuvasta.

Katri Helenan viimeinen studiopäivä oli marraskuussa 2024 Helsingissä Finnvox-studioilla. Hänen kanssaan saman katon alle kokoontui tuolloin joukko kotimaisia huippuartisteja, jotka äänittivät yhdessä hänen kanssaan kappaleen kuoro-osuudet. Artistien joukossa on muun muassa Ellinoora, Bess, Anna Puu, Erin ja Erika Vikman.

Alta voit katsoa ja kuunnella Katri Helenan viimeisen kappaleen Elämän tie.

Katri Helena halusi levyttää juuri kyseisen kappaleen, sillä hänen mielestään se sisältää tärkeän ajatuksen.

– Tekstissä on hienosti ja runollisesti ilmaistu se, millainen ihmisen elämän tie on. Me synnymme tähän maailmaan, ja meitä vastaan tulee monenlaisia asioita. Siitä huolimatta on tärkeää säilyttää usko tulevaan. “Paikan jokainen polultansa löytää, aina uuteen käy tie elämän”. Nämä fraasit ovat täysin totta. Samanlaista viestiä olen pyrkinyt yleisölleni välittämään laulujeni kautta – luomaan toivoa ja uskoa siihen, että elämä kantaa, vaikka välillä olisi vaikeaa, Katri Helena kertoo tiedotteessa.

Katri Helena juhli 60-vuotistaiteilijauraansa vuonna 2023. Hän on levyttänyt uransa aikana lähes 500 kappaletta. Levyt ovat myyneet kultaa, platinaa ja tuplaplatinaa, ja äänitteiden kokonaismyynti lähentelee kahta miljoonaa.

