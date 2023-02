S-Pankin asiakkaisiin kohdistuneessa petossarjassa tuli ilmi yli sata epäiltyä uhria lisää – esitutkinta venyy

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Klaus Geiger kertoo, että tutkinnassa on tullut ilmi uusia asianomistajia, joiden kuulemiseen menee vielä aikaa.

– He ovat altistuneita, eli heidän tileillään on käyty, mutta niiltä ei ole saatu rikoshyötyä. Epäilty rikosnimike on tietomurto tai törkeän petoksen yritys, Geiger kertoo.