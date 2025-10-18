Seiväshyppääjä Wilma Murto kertoo aloittaneensa tällä viikolla harjoittelun uutta kautta varten.

Murto vieraili lauantaiaamuna Huomenta Suomessa kertomassa tähänastisesta urastaan, joka paketoitiin kansien väliin perjantaina ilmestyneessä Hippo Taatilan kirjoittamassa kirjassa Yli kaiken.

Viimeiset kaksi kautta ovat pitäneet sisällään paljon käänteitä ja vastoinkäymisiä. Yksi niistä oli kesäkauden alkuun eteen tullut polvileikkaus.

Murto päätti vaikean kautensa Tokion MM-kisoihin, minkä jälkeinen lomailu päättyi vasta hiljattain. Hän kertoi polvensa tilanteesta hyviä uutisia.

– Voin tosi hyvin. Se oli hyvä, kun olen pitänyt kauden jälkeen pikkuisen lomaa ja olen palannut treeneihin nyt tällä viikolla, niin meni aika pitkään ennen kuin muistin edes ajatella edes sitä polvea, Murto iloitsee.

– Se on yleensä aika hyvä merkki, jos se ei ole eka juttu, että nyt minä varon, kuulostelen ja tunnustelen sitä.

– Leikkaus meni tosi hienosti, ja olen kuntoutunut siitä hyvin. Voin puhtaalta pöydältä aloittaa uutta treenikautta, Murto jatkaa.

Mitä Wilma Murto ajattelee uransa tähänastisista käänteistä ja häntä kohdanneista henkisistä vastoinkäymisistä? Tästä lisää videolla.