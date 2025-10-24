Unkarin pääministeri Viktor Orbánin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut häntä Venäjän suunnittelemista vastatoimista länsimaita vastaan.
Orbánin mukaan Venäjä aikoo ryhtyä vastatoimiin, jos länsimaat ottavat käyttöön Venäjältä jäädytettyjä varoja. Aiheesta uutisoi venäläinen uutistoimisto TASS.
Orbánin mukaan Unkarin kanta asiassa on merkityksellinen, mikäli Venäjä ryhtyy vastatoimiin.
– Unkarilaisilla yrityksillä on merkittäviä omaisuuseriä Venäjällä. Unkarilla on nyt yksinkertainen taloudellinen intressi olla tukematta tätä.