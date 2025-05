EU näytti Venäjälle pitkää nenää voitonpäivänä – Ukrainan aseteollisuudelle miljardilahja

EU kertoi perjantaina vapauttaneensa miljardin euron edestä jäädytettyjen venäläisten varojen tuottoja ukrainalaisen puolustusteollisuuden käyttöön. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas julkisti asian Länsi-Ukrainan Lvivissä pidetyssä tilaisuudessa.

– Tämä rahoitus tukee suoraan Ukrainan puolustusalan yrityksiä ja turvaa sotilaallista lisätukea kriittisinä lähikuukausina, Kallas kertoi.

Länsimaissa tileillä makaa kaikkiaan yli 260 miljardin euron verran Venäjältä jäädytettyjä varoja, joista suurin osa on Euroopan maiden hallussa. EU on päättänyt käyttää talletusten korkotuotot Ukrainan hyväksi. Venäjä on tuominnut tämän varkaudeksi.

Lisäksi perjantaina kerrottiin EU:n hyväksyneen suunnitelman perustaa erityistuomioistuin, joka käsittelisi Venäjän johtajien epäiltyjä rikoksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Perjantaina esiteltyjä päätöksiä voidaan pitää pitkän nenän näyttämisenä Venäjälle, joka juhli samaan aikaan voitonpäivää Moskovassa.

