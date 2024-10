Tämä on paras aika etsiä pyrstötähteä taivaalta tänään

Ursan mukaan otollisin hetki havaita pyrstötähti on noin tunti auringonlaskun jälkeen.

Poudan mukaan mukaan täysin kirkas taivas on Itä-Suomessa ja etelä- ja länsiosissa maata on vain ohutta yläpilveä.

– Nyt näyttää siltä, että pilvien raja menee Helsingistä Jyväskylän kautta kohti Kainuuta. Eli itäinen puolisko maata on vähillä pilvillä. Myös lännessä on vain ohutta yläpilveä, eli voi olla, että pyrstötähden voi nähdä pilviharson läpi. Pohjoisosa maata on aika tukossa Jyväskylä–Vaasa-linjalle asti.