Tämä on maailman vaarallisin suku: "Heidän ei tarvitse piitata politiikasta"

Huomenta Suomessa vieraillut Hannu Sokala mainitsee Yhdysvaltojen yhtenä vaikutusvaltaisena sukuna Kochin perheen, jonka Koch Industries -monialayhtiö käyttää paljon poliittista valtaa rahoittamalla republikaanipuoluetta. Yhtiön päätoimiala on energia, ja se tuottaa etenkin raakaöljyä. Yhtiö on Sokalan mukaan salaileva, joten sen tarkasta toiminnasta on vaikeaa saada tietoa.