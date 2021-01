Google on maailman vaarallisin yhtiö, sanoo asiantuntija – nämä seikat ovat siihen johtaneet: ”Raharikkaiden valta hallita koneistoa kasvaa”

– Miten ihmiskunta on voinut sallia sen, että yksi yksityinen yhtiö, jonka algoritmit ovat salaisia, käytännössä hallitsee meidän kaikkea tiedonhakuamme? Juha-Pekka Raeste, Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä -kirjan kirjoittaja, kysyy Uutisaamun haastattelussa.

Google on Raesteen mukaan maailman vaarallisin yhtiö. 93 prosenttia kaikista maailman nettihauista tehdään Googlen hakukoneella, mutta algoritmi, jota hakukone hyödyntää, on salainen ja muuttuu koko ajan.

– Tämä tarkoittaa, että ainakin journalismin, jonka tehtävänä on yhtä kaikki paljastaa ja valaista valtaa, edellytykset heikkenevät aika olennaisesti. Se taas mahdollistaa sen, että raharikkaiden valta hallita koneistoa kasvaa.

"Vaaralliset" yhtiöt ovat massiivisia ja ne hallitsevat tietoamme

”Raharikkaiden valtaa hallita koneistoa” on aiemmin rajoittanut muun muassa se, että sekä vaikutusvaltaisimpien pörssiyhtiöiden että maailman rikkaimpien ihmisten listan kärki on muuttunut jatkuvasti. Nyt tämä on muuttumassa, Raeste sanoo.