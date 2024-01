Tämä kunta on ollut ahkerin ennakkoäänestäjä – Pöllöraati onnittelee: "Demokratian tähänastiset sankarit"

Ahkerimmin äänioikeutta on prosentuaalisesti käytetty Keski-Pohjanmaalla Lestijärven kunnassa, jossa äänestysaktiivisuus on tähän mennessä 23,3 prosenttia.

Mainittakoon, että piskuisella Lestijärvellä äänioikeutettuja on vain 549 kappaletta, joten "ykkössija" on saavutettu 128 äänellä.

Vaikka mieleistään ehdokasta saakin jo äänestää, presidenttiehdokkaiden tv-tenttejä on vielä ensi viikolla luvassa. Keskustelua on käyty siitä, olisiko tenttien tullut olla jo paketissa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Missä viipyy Ylen gallup?

Julkisessa keskustelussa ja etenkin sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, missä erityisesti Ylen tuore kannatusmittaus viipyy.

– Jos ihminen on varma kannastaan, eihän gallupien pitäisi sitä hetkauttaa. Ikävä tauko tähän tulee, mutta siihen on ihan looginen syy. Koska näitä tenttejä on ensi viikolla, niin tiedotusväline haluaa ajoittaa siihen gallupinsa, sanoo päätoimittaja Jenni Tamminen Uudesta Suomesta.