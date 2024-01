"Olisivatpa TV-kamerat olleet paikalla" – yksi presidenttiehdokas konttasi puvussa lattialla, toinen kävi syvällisiä keskusteluja Jämsänkosken Nesteellä

Yksi MTV:n Vallilan studiossa paikalla olleista oli Alexander Stubbin vaalikampanjapäällilkkö Kristiina Kokko.



– Useinhan tällaisissa yleisötilaisuuksissa politiikassa miettii, että tuleeko sinne kukaan. Tässä kampanjassa on ollut ihanaa, että ihmisiä on tullut niin paljon paikalle, ja oikeastaan kaikki on loppunut kesken, Kokko kertoo.



– Välillä tuntuu, että olisivatpa he kuvaamassa, kuinka paljon ihmisiä kiinnostaa ja kuinka paljon ihmisiä tulee näihin tilaisuuksiin.

Mutta löytyykö jotain tiettyä tilannetta, joka olisi ollut syytä kuvata?



– Kakkososa tätä vastausta on, että meillä on toimistolla tosi paljon lemmikkieläimiä. Siellä on whippetejä ja pikkukoiria ja ties mitä siellä vipeltää.



– On tosi hauskaa, kun ehdokas on kyykyssä meidän toimistoeläinten kanssa. Se on tosi sympaattista kaiken kiireen keskellä. Puku päällä konttaa niiden koirien kanssa. Silloin tulee sellainen olo, että olisi mukavaa, kun tämän pääsisi moni näkemään, Kokko vastaa.

"Lähdimme nollasta"

Mika Aaltolan tukiyhdistyksen puheenjohtajana toimii Valtteri Vuorisalo, jonka työ lähti käytännössä nollasta.



– Meillä ei ollut edes pankkitiliä. Piti kerätä kortit ja se arjen onnistuminen. Meillä ei ollut vaalijulisteiden taustapahvejakaan olemassa, Vuorisalo muistelee.



– Se olisi ollut kiva, kun kamerat olisivat olleet todistamassa, kuinka ihmiset vievät tuulessa ja tuiskussa Mikan julisteita paikalle. Monesti ne vielä olivat ensimmäisenä telineessä. Kyllä se oli minusta median paikka. Meille se on ylpeyden aihe.



Vuorisalo kertoo ehdokkaan tehneen myös itse paljon käytännön työtä.



– Mika on itse käynyt Lapissa niittaamassa vaalijulisteitaan. Tämä on ollut startuppia kaikilla.

Jämsänkosken Neste tupaten täynnä

Pekka Haaviston kampanjan viestintäpäällikkö Jarno Lappalainen kertoo, että tunnelmat ympäri maata olisivat olleet tallentamisen arvoisia.



– Vaikkapa Jämsänkosken Neste, joka tuli täyteen. Piha täynnä autoja ja tupakin täynnä.

Jämsänkoskella vaalijutustelu oli kääntynyt hyvinkin syvälliseksi.



– Keskusteltiin tavallisten ihmisten kanssa niistä huolista, mitä heillä on maailman tilanteesta ja Suomen turvallisuudesta.

Ihmiset halusivat jakaa ehdokkaalle myös henkilökohtaisia asioitaan.

– Esimerkiksi huoli omista lapsista, lapsi on mennyt asepalvelukseen tai koulutuksesta tai työttömyydestä, Lappalainen muistelee.



– Ne ovat usein hyvin intiimejäkin tilaisuuksia, vaikka väkeä on paljon. Ihmiset kertovat huolistaan ja siitä, mitä he odottavat tulevalta presidentiltä. Toivoisi, että tätä kampanjoiden ulottuvuutta näkyisi myös mediassa, mutta toisaalta tv-kamerat voisivat tilannetta myös häiritä.

Vaalit kansanvallan juhlaa

Satu Mäki-Lassila on Olli Rehnin kampanjapäällikkö. Hänen mielestään vapaaehtoisten kampanjantekijöiden esiin nostaminen olisi palvelus suomalaiselle demokratialle.



– Vaalit on myös suurta kansanvallan juhlaa. Vaikka framilla ovat nämä ehdokkaat ja kampanjaorganisaatiot, kuitenkin kaikissa organisaatioissa ovat ne tavalliset ihmiset, jotka paistavat makkaraa tai tarjoilevat mehua ladun varressa, Mäki-Lassila toteaa.



– He, jotka tarjoutuvat tekemään kavereille Facebook-profiileja, koska kaikki eivät ole nohevia tekniikassa, niin näitä tyyppejä, jos voisi nostaa mediaan, niin se olisi palvelus suomalaiselle demokratialle.