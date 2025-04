Päätoimittajan kommentti: Nukkuvan äänestäjän on syytä osoittaa kiitollisuutta ehdokkaille

Alue- ja kuntavaalien huipennus odottaa, ja MTV:n tulosillassa on tarjolla ainutlaatuista tietoa äänestämisestä, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Vaalit ovat demokratian juhlaa, sanotaan. Käsillä olevissa alue- ja kuntavaaleissa juhlat tosin saattavat olla vaisuhkot, ainakin äänestysprosentilla mitaten. Monet merkit viittaavat siihen, että äänestysprosentti jää hyvin alhaiseksi.

Kansalaiset saattavat potea vaaliväsymystä, sillä viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on jo tähän mennessä käyty kolmet vaalit: eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja Euroopan parlamentin vaalit.

Maailmantuskakin voi verottaa äänestysprosenttia. Kaistapäisen tullikalistelun ja ikuisilta vaikuttavien sotien keskellä kotoiset vaalit voivat tuntua vähämerkityksellisiltä.

Politiikka voi myös turhauttaa. Oikeistohallitus on tehnyt taloudellisen pakon edessä kovaa säästöpolitiikkaa, joka tuntuu monen kansalaisen arjessa. Opposition vasemmistopuolueet yhdessä keskustan kanssa ovat tietenkin käyttäneet tilaisuuden hyväkseen. Valtakunnanpoliittinen asetelma on suosinut niiden kampanjatyötä, mikä näkyy suoraan muun muassa Sdp:n vaalisloganissa: ”Kaiken voi tehdä reilummin.”

Se kuulostaa enemmän eduskuntavaalien kuin alue- ja kuntavaalien iskulauseelta.

MTV näyttää vaalien ratkaisut sunnuntaina totuttuun tapaan sekä pääkanavalla että suoratoistopalvelu MTV Katsomossa. Niin ikään verkkosivuilla ja mobiilissa on käytössä aiemmista vaaleista tuttu ajantasainen ja helppokäyttöinen tulospalvelu.

Televisiossa ja suoratoistopalvelussa ohjelma alkaa klo 19.30. Tällä kertaa MTV:llä on tarjota yleisölleen jotain aivan erityistä. Tulosstudion käytössä on Åbo Akademin Kansalaismielipide-äänestystutkimuksen tuloksia, jotka selittävät tuoreeltaan, miksi vaalitulos on muototumassa sellaiseksi kuin se on muotoutumassa.

Verkkopaneelissa kerätyt tiedot ennakkoäänestyksen ajalta ja vaalipäivältä kertovat, millaisia kannatussiirtymiä puolueiden kesken on tapahtunut verrattuna viime eduskuntavaaleihin. Luvassa on tietoa miesten ja naisten äänestyskäyttäytymisen eroista samoin kuin eroista eri ikäryhmien kesken. Myös äänestämättömyyden syistä saadaan tietoa.

Toisin sanoen MTV:n katsojat saavat kiinnostavaa taustatietoa äänestämisestä ja äänestämättömyydestä jo ennen kuin vaalitulos on valmis. Näitä tietoja kerrotaan Åbo Akademin valtio-opin professorin ja MTV:n vaaliasiantuntijan Kimmo Grönlundin johdolla klo 20.30.

MTV:n Tulosilta käynnistyy sunnuntaina kello 19.30.

Mediaa ei voi syyttää, ja kunnia kuuluu ehdokkaille

Yksi on varmaa: jos äänestysprosentti jää pieneksi, mediaa ei voi syyttää. MTV, Yle, Sanoma ja muut mediatalot ovat jälleen käyttäneet satojatuhansia euroja kannatusmittauksiin, vaalikoneisiin ja vaalitentteihin. Ja kuntien ja hyvinvointialueiden asukkaiden asiat ovat olleet näkyvästi ja monipuolisesti esillä päivittäisessä uutisoinnissa näin vaalien alla.

Kaikkiaan näissä historiallisissa tuplavaaleissa on yli 40 000 ehdokasta. Kuntavaaleissa heitä on 29 950 ja aluevaaleissa 10 584 (osa on samoja ihmisiä). Nämä lukuisat suomalaiset ovat panneet itsensä likoon ehdokkaina ja ovat valmiita kantamaan vastuuta kuntien ja kaupunkien sekä hyvinvointialueiden valtuustoissa. Tämän he tekevät omalla ajallaan meidän kaikkien muiden puolesta.

Varsinkin nukkuvien puolueeseen jäävien kannattaa muistaa tämä ja osoittaa mielessään hiukan kiitollisuutta ehdokkaita kohtaan. Nukkuva äänestäjä jos kuka on ulkoistanut päätöksenteon itseltään muille.