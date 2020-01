THL kertoi Suomen ensimmäisestä koronavirustartunnasta, tarvitseeko pelätä? Suomalaisten huolehdittava käsihygieniasta – "Muuten voidaan elää tavallista elämää"

Eilen Lapin keskussairaalaan eristykseen tuodulla kiinalaisnaisella on tänään todettu Wuhanin koronavirus. Kyseessä on ensimmäinen varmistettu tapaus Suomessa ja yhdeksäs tapaus Euroopassa. Saksassa ja Ranskassa on aiemmin todettu molemmissa neljä tapausta.