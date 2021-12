Tämä jouluelokuva on pitänyt pintansa jo 15 vuotta – katso 12 yllättävää faktaa The Holidayn kulisseista!

Monen jouluun on vuodesta 2006 saakka kuulunut oleellisesti yksi elokuva: The Holiday. Tämä jo legendaariseksi jouluelokuvaksi muodostunut leffa kertoo kahdesta naisesta, jotka ovat lopen kyllästyneitä omiin tilanteisiinsa ja päättävät vaihtaa asuntojaan joulun ajaksi.

1. Naishahmot kirjoitettiin juuri kyseisille näyttelijöille

2. Winsletin roolittaminen oli oikeastaan itsestäänselvyys

3. Winslet oli varma, että saa potkut elokuvasta

– En ollut ikinä tehnyt romanttista komediaa tai jotakin, mikä olisi määritelty niin. Olin niin innoissani tekemässä jotain uutta, mutta samalla myös hermostunut. Pelko siitä, että osaanko olla hauska on kamala asia olla huolissaan. Jude (Law) ja minä puhuimme puhelimessa paljon, ennen kuin aloitimme kuvaukset. "Voi luoja, he antavat meille potkut! He roolittavat uudestaan! Mitä jos emme saa heitä nauramaan?" Tiedätkös, hyvin hermostuneita koko asiasta, Winslet kertoo.

4. Myös Diazin valinta rooliin oli selvää

– Cameron on loistava komedianäyttelijä ja olin tätä mieltä jo ennen kuin roolitin hänet ja sen jälkeenkin hän on innostanut minua, Meyers toteaa.

/All Over Press

/All Over Press

Meyersin mukaan on hyvin haastavaa olla samaan aikaan söpö, seksikäs, hauska ja "tyttöystävällinen", kuten Diaz on.

5. Jude Law ei ollut käsikirjoittajien ykkösvalinta

6. Jack Black vakuuttii roolillaan School of Rockissa

/All Over Press

/All Over Press

– Se oli minun tapani sanoa, että tämä on oikean tyyppinen mies, tältä suurin osa miehistä näyttää, jos he ovat onnekkaita, hän on hellyyttävä, joten miksi ei? Jokaisella on sydän ja ansaitsee rakastua ja ansaitsee saada mahtavan tytön. Joten minä järjestin hänet yhteen Kate Winsletin kanssa, Meyers kertoo.