Kulttileffa 10 Things I Hate About You 25 vuotta! Tiesitkö näitä yllättäviä faktoja?

Gil Jungerin , 69, ohjaama legendaarinen teinikomedia 10 Things I Hate About You ilmestyi 31. maaliskuuta vuonna 1999, joten tänä vuonna teos täyttää 25 vuotta. Leffa oli Jungerin ohjausdebyytti.

Karen McCullahin ja Kirsten Smithin yhdessä käsikirjoittama ja William Shakespearen teoksesta The Taming of the Shrew muokattu elokuva seuraa lukiota käyvää Katarina ”Kat” Stratfordia (Julia Stiles), joka on kunnianhimoinen, teräväkielinen erakko, joka pitää maailmaa itsestäänselvyytenä ja haaveilee lähtevänsä West Coastilta Sarah Lawrence Collegeen New Yorkiin.