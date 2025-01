Tämä hyökkääjäkolossin pesäpallosuoritus sai päävalmentajan myhäilemään: "Liigassa ei muita pelaajia"

Ässät kaatoi Ilveksen lauantaina maalein 2–1 ja nousi SM-liigan sarjataulukossa viidenneksi.

Molemmat kotijoukkueen osumat iski hyökkääjä Lassi Vanhatalo hyvin erikoisella tavalla.

Ensimmäisen osumistaan Vanhatalo viimeisteli avauserän viimeisellä minuutilla. Vanhatalo sai Ässien puolustusalueelta pitkän avauksen hyökkäyssinisellä, mutta ei saanut kiekkoa haltuunsa. Hyökkääjän mailasta kiekko kuitenkin ohjautui suoraan Ilves-maaliin Jakub Malekin haparoidessa mailansa kanssa.

– Mullahan oli ekassa vaihdossa läpiajo, mutta hukkasin sen kiekon. Ehkä se tuli siitä sitten palkintona, että sai ilmaisen siihen. Ehkä vähän rohkea mailapeli veskalta, ja sattui pomppimaan, Vanhatalo analysoi MTV Urheilun ottelulähetyksessä.

Malek oli suuressa roolissa myös Vanhtalon toisessa, ottelun voittomaaliksi jääneessä osumassa.

Tshekkivahti pyrki purkamaan kiekon omalta alueeltaan korkealla roikulla, mutta pahaksi onneksi siniviivan kohdalla liukui jälleen kaksimetrinen Vanhatalo. Hyökkääjä kurotti kiekkoon tavalla, jota itse intoutui kuvailemaan värikkäin sanankäntein.

– Henripuputtimainen koppaus, hyppy ilmaan, hanskalla alas ja nopea vaan maalia kohti, Vanhatalo kuvaili onnistumistaan.

Henri Puputti pelaa Manse PP:n Superpesisjoukkueessa Vanhatalon kotikaupungissa Tampereella.

Lassi Vanhatalo koppaa kiekon korkeuksista ja laukoo maalin.

Vanhatalon suoritus sai myös päävalmentaja Jarno Pikkaraisen myhäilemään ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Liigassa ei ole muita pelaajia kuin Vanhatalo, joka olis yltänyt siihen kiekkoon. Otti sieltä melkein jumbotronin korkeudesta alas ja laittoi maaliin, Pikkarainen ihasteli.

Tappara-kasvatti Vanhatalo on nyt iskenyt kaudella seitsemän maalia ja on vain yhden maalin päässä omasta yhden kauden ennätyksestään. Hyökkääjä kehuu yhteistyötä ketjukaveriensa Dylan Fabren ja Peter Tiivolan kanssa.

– Se on loksahtanut kyllä hyvin ja kemiaa on, Vanhatalo sanoi.

– Ehkä työnjako on sellainen, että Fabre luistelee, ja mää ja "Peke" yritetään kaivaa kiekkoja Dylanille vauhtiin. Sitten saada se luistelemaan isolla jäällä, me myskätään. Se on toiminut ihan kivasti. Annetaan Dylanin luistella, kun jalka iikkuu iloisesti.