SM-liigan huippulupauksen uskomaton temppu sai selostajan haukkomaan henkeään – haastattelussa viileä kertaus: "Tuli selkärangasta"

19-vuotias Rautiainen on tullut rytinällä Liiga-kaukaloihin. Laitahyökkääjä pääsi viime kaudella kokeilemaan Liiga-vauhtia kolmessa Tapparan ottelussa, joissa iski yhden maalin. Tällä kaudella Rautiainen on vakiinnuttanut asemansa Tapparan pelaavassa kokoonpanossa, ja tulosta on tullut. 19 ottelussaan nuorukainen on nakuttanut vakuuttavat tehot 5+6, joilla johtaa tulokkaiden pistepörssiä.