Ilves-tähdestä muotoutunut karmea peikko Tapparalle – ketjukaveri osasi odottaa näytöstä: "Olen koko kauden sen tiennyt"

Palvesta on muotoutunut ensimmäisellä Ilves-kaudellaan todellinen Tapparan kaataja. Keskushyökkääjä on tehnyt seitsemän kauden 20 maalistaan Tapparaa vastaan.

Syöttelijä laukoikin itse

– Yleensä tollaisesta tilanteesta yritän aina syöttää, jos on vain paikka. Varsinkin, jos on leftin (pelaaja) siellä toisella puolella, että pääsee suoraan vetämään, Palve pyöritteli.

Hyökkäyksessä mukana ollut 19-vuotias Nyman on säkenöinyt kauden aikana Ilveksen maalitykkinä. 23 osumaa laukonut laituri on sarjan maalipörssin kakkosena.

– Kyllä olen koko kauden sen tiennyt, että on ihan mieletön laukaus Oulallakin. Kyllä sen näkee, että siellä osataan maalejakin tehdä, vaikka on ihan mielettömän hyvä syöttelijäkin.

– No antaa varmasti itseluottamusta jollain asteella. On mennyt niin hyvin noita vastaan ja tiedettiin, että varmaan yksi ennakkosuosikeista Tappara on ollut. On pystytty ottaan viisi voittoa ja joka pelissä oltu pelin päällä.