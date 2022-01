"Tämä ei ole enää Tour de Ski" – Huippuhiihtäjiltä kovaa kritiikkiä kiertueelle, Iivo Niskaselta kylmänviileä toteamus

Kun tämänkertaisesta Tour de Skistä on kisojen lukumäärällä mitattuna kilpailu puolet, Bolshunov on kokonaistilanteessa kolmantena. Norjan Paal Golberg on kaksi sekuntia Bolshunovia karussa, mutta hänen maanmiehestään Johannes Kläbosta Bolshunov on jo 47 sekunnin päässä.

Tänään ero kasvanee entisestään, sillä sekä Golberg että varsinkin Kläbo ovat Bolshunovia parempia sprintissä.

Kun tämänvuotinen Tour de Ski kilpaillaan hieman normaalista typistetyssä muodossa, sprinttien osuus kilpailuista on normaalia suurempi, kaikkiaan kolmasosa. Bolshunov ei pidä tästä.

– Tarvitsisin lisää normaalimatkan kilpailuja, jotta minulla olisi mahdollisuus kuroa umpeen eroa, jonka sprintin erikoismiehet pystyvät tekemään. Se, joka ei pääse sprintissä aika-ajosta jatkoon, häviää automaattisesti minuutin. Se on liikaa, Bolshunov sanoi venäläiselle Match TV:lle norjalaisen VG-lehden mukaan.

Bolshunov ei pidä myöskään siitä, että Tourilla käydään vain yksi kilpailu väliaikalähtönä. Yhteislähtökisoja on kahden viime vuoden tapaan kolme, ja niissä jaetaan bonussekunteja erillisistä kirimaaleista.

– Minulle tämä ei ole enää Tour de Ski vaan Tour de Sprint. Tämä ei ole enää haastava ja jännittävä etappikilpailu.

Tourin päättävä nousu Alpe Cermisille kilpaillaan nyt kolmannen kerran yhteislähtönä, kun vuoteen 2019 saakka kyseessä oli takaa-ajo.

Iivo Niskanen yhtyy Bolshunovin mielipiteeseen. Hänenkin mielestään Tourin ohjelmaa pitäisi muuttaa.

– Se ei ole minulle optimaalinen, mutta keskityn olympialaisiin, Niskanen toteaa kylmän viileästi norjalaislehden tiedusteluun.

– Olisi ollut hienoa hiihtää taas Toblach–Cortina-etappi niin kuin ennenkin. Show on show'ta, mutta hiihdon perusluonne ei ole sprintissä.

Myös ruotsalaiset ovat panneet merkille Tourilla tapahtuneen muutoksen.

– Tour ei ollut aiemmin tällainen. Näyttää siltä, että näin on tehty, jotta sprintterit pysyvät mukana, Frida Karlsson sanoi Expressenin mukaan.

Eikä kritiikissä ole kyse vain tästä vuodesta.

– Valitettavasti kaikki on nykyään kovin tylsää. Tourilla ei ole enää rock and rollia. Tällä ei ole enää samaa arvoa urheilijoiden silmissä, mikä käy ilmi siitä, että moni urheilija jättää kiertueen väliin, Calle Halfarsson sanoi.

Norjalaiset eivät ole aivan yhtä kriittisiä kuin kilpakumppaninsa, mutta hekin myöntävät, että tämänvuotinen ohjelma suosii Kläbon kaltaista, huimalla irtiottokyvyllä varustettua urheilijaa.

– Mutta tämä on täysin reilua. Ennen tämä kiertue rakennettiin Dario Colognaa varten, Sjur Röthe sanoo VG:lle.

– Johannesta on vaikea voittaa. Vaikka se, että on hyvä sprintissä, on kiistatta etu, hän (Kläbo), on toisinaan paras myös normaalimatkalla. Hän voisi hyvin voittaa riippumatta siitä, minkälainen ohjelma on, Emil Iversen huomauttaa.

Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailunjohtajan Pierre Mignereyn mukaan urheilijoiden näkemyksissä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä.

– Kaikkia on vaikea tyydyttää. Aiemmin meitä on kritisoitu siitä, että takaa-ajoja on liikaa ja ne liittyvät liiaksi edellisen päivän kilpailuun. Nyt kiertuetta on lyhennetty, ja kun halusimme saada mukaan kaksi sprinttiä, takaa-ajoja oli vaikea mahduttaa mukaan. Mutta niitä nähdään taas tulevaisuudessa, Mignerey sanoi Expressenille.

– Meidän täytyy ottaa huomioon palaute, jonka saamme suurilta mailta. He eivät halunneet liian pitkää Touria juuri ennen olympialaisia. Päätimme tehdä tänä vuonna kompromisseja. Harkitsimme jopa sitä, että etappeja olisi ollut vain viisi.