Aftonbladet: Ruotsidemokraattien ja kokoomuksen johtajilla ollut tapaaminen – "Hallitusneuvottelut alkaneet"

Lehden kokoomuslähteen mukaan tapaaminen kokoomusjohtaja Ulf Kristerssonin kanssa kuitenkin merkitsi käytännössä hallitusneuvottelujen alkamista. Lehtitietojen mukaan myös muiden porvariblokin puolueiden eli kristillisdemokraattien ja liberaalien johtajia on odotettu tänään visiitille kokoomuksen toimistolle.

Vaikka Ruotsin vaalitulos on äärimmäisen tasaväkinen ja laskenta vielä kesken, useat arvioijat – muun muassa STT:n haastattelema professori Peter Esaiasson – ennustavat, että porvariblokki pitää niukan johtoasemansa.

Voimasuhteiden varmistuminen siirtyy kuitenkin keskiviikkoon, koska blokkien välinen ero on vain noin 47 000 ääntä. Ylihuomenna lasketaan ulkoruotsalaisten postiäänet sekä ne ennakkoäänet, jotka eivät ehtineet eilen aloitettuun laskentaan.

Näitä ääniä on aiemmin ollut noin 200 000, tällä kertaa mahdollisesti enemmän. Vaaliviranomainen onkin arvioinut, että tämä niin kutsuttu "keskiviikkolaskenta" saattaa päättyä vasta torstaina.

Vähän muutoksia mutta suuret seuraukset

Ruotsidemokraattien nousu maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi on hänen mukaansa kiistatta pysäyttävä tulos monille. On aivan eri asia nähdä jotakin mielipidekyselyssä ja havaita sen sitten muuttuneen todellisuudeksi vaalituloksen myötä, Esaiasson sanoo.

Puhemies uskoo aiempaa nopeampaan prosessiin

Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén ennustaa hallituksen muodostamisen sujuvan tällä kertaa nopeammin kuin vuonna 2018, jolloin siihen kului 134 päivää. Norlénin mukaan ero edellisiin vaaleihin on se, että nyt ainakin tiedetään, mitkä puolueet ovat alustavasti valmiita keskustelemaan keskenään hallituksen muodostamisesta.

"Sosiaalidemokratian asema on vahva"

Ruotsidemokraattien ohella toinen vaaleissa selvästi äänimääränsä lisännyt puolue on sosiaalidemokraatit, joka on yhä ylivoimaisesti suurin puolue yli 30 prosentin osuudella äänistä. Tämä antaisi nykyiselle pääministeri Anderssonille vahvan selkänojan ryhtyä muodostamaan myös uutta hallitusta, jos voimasuhteet lopulta kääntyisivät punavihreän blokin eduksi.

– Kannatuksemme on kasvanut, ja on selvää, että ruotsalaisen sosiaalidemokratian asema on vahva, Andersson kertoi puolueensa vaalivalvojaisissa.