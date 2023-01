Nämä asiat määrittelevät kevättä Ukrainassa – mobilisoiko Venäjä 500 000 sotilasta? Ex-komentaja ihmeissään: "Voisi olla jopa itseaiheutettua päänsärkyä"

Ukraina on varoittanut, että Venäjä voisi aloittaa uuden suurhyökkäyksen lähiaikoina liikekannallepanosta saaduilla sotilailla. Venäjällä on arvioiden mukaan käyttämättä noin puolet tai hieman enemmän 300 000 mobilisoidusta sotilaasta.

– Siinä vähän rakennellaan asemaa kohti kevättä. Keväällähän on taas pehmeä maa ja mekanisoiduilla joukoilla voi olla haasteita liikkua. Kysymys kuuluu, lähteekö joku operoimaan talvella kovan maan aikaan, vai odotetaanko kevään pehmeän maan kausi, ja kun maa taas (kesäksi) kovettuu, lähtevätkö osapuolet liikkeelle, pohtii Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg Huomenta Suomen haastattelussa.

"Se voisi olla jopa itseaiheutettua päänsärkyä"

Toinen vaikuttava tekijä tulevaisuuden näkymiin on spekuloitu Venäjän uusi liikekannallepano. Ukrainalaisväitteiden mukaan Venäjä voisi aloittaa sen jo tässä kuussa. Kreml on johdonmukaisesti kiistänyt väitteet.

Kokoomuksen kansanedustajaksi kevään vaaleissa pyrkivän Lindbergin mukaan liikekannallepanon kohdalla on spekuloitu jopa 500 000 mobilisoitavasta sotilaasta.

Ex-komentaja sanoo kuitenkin, että Venäjällä olisi suuria haasteita suorittaa uusi liikekannallepano ja joukkojen kouluttaminen. Venäjällä on käynnissä normaali varusmiesten kouluttaminen.

– Edellisestä liikekannallepanosta 100 000–150 000 sotilasta on tuotu rintamalle huonolla tai lyhyellä koulutuksella. Silloinhan loppuosa on koulutuksessa normaalin varusmiesmäärän lisäksi.

– Varuskunnat on tankattu aika täyteen.

– 500 000 sotilasta on todella suuri määrä. Kouluttajathan ovat olleet rintamalla jo kuukausia. Missä he koulutettaisiin, koska varuskunnat ovat täynnä ja millä varustuksella, koska varustushan on viety jo rintamalle ja annetaan edellisen liikekannallepanon joukoille.