Ruotsissa jo kevään lukemia, +17 astetta! Pekka Pouta kertoo, miltä lähiviikot näyttävät Suomessa

Hyytävien pakkasten jälkeen sää on päässyt lauhtumaan erityisesti etelässä. Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että etelässä keväisestä tunnelmasta päästään nauttimaan vain muutamien päivien ajan.

Paluu hyytävään keliin

Poudan mukaan isoin muutos tapahtuu ensi viikolla torstain seutuvilla. Vielä alkuviikosta luvassa on aurinkoa.

– [Keli on] aika samanlainen kuin se kylmä puhallus, joka meillä oli jo aikaisemmin. Tässä on erona se, että talvi on pidemmällä.