Sunnuntaina on viimeiset hetket vaihtaa talvirenkaat myös etelässä.

Viikonlopun jälkeen kylmempää ilmaa on hiipimässä myös etelään, ja päivisin elohopea kipuaa enää nipin napin plussan puolelle.

– Päivälämpötilat pysyvät todennäköisesti vielä plussan puolella, mutta yöllä mennään jo pakkasen puolelle. Se tarkoittaa sitä, että alkaa olla aika lailla viimeinen päivä, milloin talvirenkaat kannattaa laittaa alle, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Reippaasti lunta saattaa olla luvassa ainakin maan keski- ja pohjoisosiin ensi viikolla.

– Ihan eteläisimmän Suomen kohtalo on vielä auki, että lauhtuuko sää loppuviikosta ja tuleeko vesisateita. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ensilumi saataisiin ainakin maan keskiosiin jo ensi viikolla.

Jos lunta tulee myös etelään, kyseessä saattaa kuitenkin olla vain pikatalvi.

– Uusimpien ennusteiden mukaan talvinen vaihe ei kestä kauaa. Se voi jäädä noin kolmen tai neljän päivän pituiseksi.

"Loppukesän yölämpötilat"

Marraskuu on alkanut poikkeuksellisen lämpimänä. Keskiviikkona yölämpötilat olivat koko maassa plussan puolella, ja etelässä mitattiin jopa reilut 10 astetta.

– Nämähän ovat ihan kuin loppukesän yölämpötilat. Ei tällaista pitäisi marraskuussa olla, Mäntykannas toteaa.

Ollaanko palaamassa termiseen kesään, sillä termisen kesän aikaan vuorokauden keskilämpötila on yli 10 lämpöastetta?

– Tämmöisiä yksittäisiä päiviä saattaa marraskuussa välillä olla, jolloin vuorokauden keskilämpötila on plussan puolella, mutta sehän vaatisi, että lämpötila jäisi siihen pitkäkestoisesti. Valitettavasti se ei ole enää mahdollista tähän aikaan vuodesta.