Norppia siirretään Saimaalla ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen

Siirroilla on tarkoitus turvata norppakannan kasvua taantuneilla norppa-alueilla ja ylläpitää saimaannorpan perinnöllistä monimuotoisuutta.

Siirtojen toteutuksessa ovat WWF Suomen lisäksi mukana Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot sekä Metsähallituksen Luontopalvelut. Suunnitelmana on siirtää touko–kesäkuussa arviolta viisi saimaannorppaa Pihlajavedeltä Kolovedelle ja eteläiselle Saimaalle.

Apua esimerkiksi sopeutumisessa ilmastonmuutokseen

Tutkimusten mukaan saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus on erittäin niukkaa. Nykyinen norppakanta periytyy 1980-luvulta, jolloin saimaannorppia oli vain noin sata yksilöä. Tätä nykyä kanta on noin 440 norppaa, mistä on kiittäminen pitkälti suojelutoimintaa.