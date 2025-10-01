Sää näyttäisi jatkuvan lauhana myös syyslomaviikkojen lähestyessä.
Leppoisa ja lauha syyssää näyttäisi jatkuvan pitkälle lokakuun puolelle.
– Kovin lumista lokakuuta ei näillä näkymin ole tiedossa, MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi sanoo.
Tämän viikon aurinkoinen sää on saamassa viikonloppuna pienen käänteen tuulten ja sateiden muodossa.
– Korkeapaine on nyrjähtämässä Suomen yltä, ja lännessä muhii matalapaine, joka voimistaa tuulta ja tuo jonkin verran sateita, Rintaniemi sanoo.
Yöt lämpenemässä ensi viikolla
Ensi viikolla säätyyppi on muuttumassa erilaiseksi.
– Todennäköisesti sää on aika paljon kosteampaa. Pilvisyys on runsaampaa, ja uskon, että erityisesti yölämpötiloissa nähdään ensi viikolla nousua.
Kuluvalla viikolla lämpömittarit ovat osassa maata näyttäneet öisin pakkaslukemia, etenkin avoimilla alueilla.
Tiistaina Lappeenrannan Konnunsuon havaintoasemalla mitattiin syyskauden toistaiseksi kylmin lämpötila: –5,4 astetta.
Päivälämpötilat ovat tällä viikolla nousseet koko maassa noin 10 asteen tuntumaan. Ensi viikolle ennuste lupaa keskimääräistä lämpimämpää säätä.
– Se johtuu juuri öiden lämpenemisestä. Vaikka päivälämpötilat eivät ensi viikolla merkittävästi nouse, enkä lupaa kesäisiä lukemia, yöt lämpenevät, ja se näkyy erityisesti pohjoisessa.
Lämmin syyslomasää
Syyslomaviikkojen lähestyessä sää näyttäisi jatkuvan lauhana, eikä sateisuuden tai lämpötilojen osalta ole odotettavissa suuria muutoksia.
– Monesti syyslomalla on saanut kaivella jo talvihaalariakin esiin, mutta näillä näkymin syysloma vietetään ihan syyssään merkeissä.
Katso koko säälähetys videolta jutun alusta.