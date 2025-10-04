Lauantaista on tulossa aika rauhallinen päivä sään puolesta, mutta tilanteeseen on pian tulossa muutos.
Meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että tänään köllötellään rauhallisessa ja poutaisessa syyssäässä. Päivällä voi olla hieman pilvisempää.
Sää muuttuu kuitenkin tuulisempaan ja sateisempaan suuntaan jo lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana.
– Tänään suosittelen ulkoilemaan, koska huomenna asiat ovat toisin, tokaisee Rintaniemi.
Tuuli voimistuu tulevana yönä puuskissa jopa myrskylukemiin läntisillä merialueilla.
– Välttämättä maa-alueita tuuli ei niin koettele, mutta merellä voi olla aika höykkyisää säätä, Rintaniemi varoittaa.
Maan länsiosaan leviää lännestä vesisateita sunnuntaiksi. Aurinkoa nähdään eri puolilla Suomea muutenkin vain hyvin niukasti.
Syksyistä viileyden tuntua jo lauantaina
Tänään päivällä lämpötilat nousevat parhaimmillaan kymmenen asteen paikkeille.
– Tuuli puhaltelee eri lailla kuin viime päivinä. Se tuo jo vähän syksyisempää viileyden tuntua tähän päivään.
Pohjoisessakin päivälämpötilat kohoavat tänään lähelle kymmentä astetta.
Suomi ensi viikolla matalapaineiden reitillä
Ensi viikon osalta sääennusteessa näkyy, että Suomi on jatkossa lännestä saapuvien matalapaineiden reitillä.
Rintaniemi toteaa, että parhaiten säätyypin muutos näkyy öissä, jotka eivät ole ensi viikolla läheskään yhtä kylmiä kuin kuluneella viikolla.
– Runsaan pilvisyyden ja sateisuuden vuoksi päivälämpötilat pysyttelevät aika samoissa lukemissa kuin tällä viikolla. Lisäksi tulevat sateet, jotka tuovat lokakuun tuntua ensi viikkoon.