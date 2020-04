Tältä näyttää poikkeustila! Suomalaisvalokuvaajat tallentavat koronan muuttamaa arkea: "Kuvissa ei voi silotella totuutta"

Tunnelmia lähipuistosta

Yksi projektin ydinryhmään kuuluvista on tamperelainen valokuvaaja Antti Yrjönen. Hänen kuvaprojektinsa seuraa Tampereen yhden ikonisimman puiston, Sorsapuiston, elämää poikkeustilassa.

Yrjönen ja yli 160 muuta valokuvaajaa taltioivat poikkeustilan olosuhteita ympäri Suomea, mutta valokuvaajia on mukana myös Pariisista, New Yorkista ja Tallinnasta. Hankkeen tavoitteena on, että jokainen valokuvaaja ottaisi yhden kuvan valmiuslain voimassaolon jokaiselta päivältä. Lopputuloksesta olisi tarkoitus koostaa näyttelyitä ja valokuvakirja, mutta sitä ennen riittää läpikahlattavaa.