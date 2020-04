Suomalainen valokuvaaja ikuistaa hetkiä koronan hiljentämässä New Yorkissa – "Koitan pitää rutiinia yllä, koska muuten tulee hulluksi"

– Aivan erinäköistä. Liikennettä on törkeän vähän, ja turistien suosimat alueet Manhattanilla ovat tyhjillään kuin aavekaupungissa konsanaan. Näky on dystooppinen, hän kuvailee yli kahdeksan miljoonan asukkaan New Yorkia koronapandemian aikana.

32-vuotias Uwa Iduozee on taltioinut lisäksi paikallisten arkea tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Hän on nähnyt läheltä niin konkurssin kourissa taistelevia pienyrittäjiä kuin USNS Comfort -sairaalalaivan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Iduozeen mukaan yrittäjien huoli näkyi kaupungissa jo ennen eristämistoimia.

– Monet pienyrittäjät alkoivat olla huolissaan, kuinka saavat ansaittua elantonsa. Tilavuokrat on maksettava ja läheisiä työntekijöitä lomautettava. Useat olivat jo tehneet päätöksen, että laittavat putiikin säppiin.

Omakuvia eristetystä elämästä

Valokuvaprojektiin on valikoitunut Iduozeen omakuvia niin kotioloista kuin suurkaupungin hiljaisilta seuduilta. Autiot kadut, hiljainen koti ja ilmeettömät eleet välittävät vahvaa mielikuvaa pysähtyneestä ajasta.

– Olen pyrkinyt välittämään kuvissa tunteita, joita mulla tässä hetkessä on, ja että ihmiset voisivat nähdä omaa kokemustaan kuvissani.

Kuvaaja itse arvelee havahtuvansa otoksiinsa sen jälkeen, kun koronatilanne on normalisoitunut.

– Kuvien todellinen merkitys herää itselle varmasti vasta jälkikäteen. Kun tätä arkea elää, niin tilanteen vakavuutta on vaikea hahmottaa. On hassua sanoa, mutta tämä alkaa tuntua jo normiarjelta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Epätietoisuus tulevasta sekä omasta toimeentulosta kiinni pitäminen ovat asioita, jotka pyörivät kuvaajan mielessä.

– Koitan pitää rutiinia yllä, koska muuten tulee hulluksi, kun pyörii neljän seinän sisällä.

Myös koronavirus itsessään pelottaa.

– Etenkin tieto siitä, että New Yorkissa ollaan käyrän huipulla, ja virustartuntoja on täällä todella paljon. Toki virallisten lukemien lisäksi on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä tartunnastaan. Tässä rupeaa olemaan todella tietoinen siitä, että koronavirus voi olla kenellä tahansa.

Kotikaupunki on muuttunut hetkessä täysin erilaiseksi

New York on täysin erilainen verrattuna vuoteen 2018, jolloin Iduozee muutti sinne. Yksi maailman suosituimmista turistikohteista on nöyrtynyt koronaviruksen edessä.

– Kontrasti normiarkeen on iso tällaisessa suurkaupungissa, missä ihmisvilinä normaalisti luonnehtii kaupungin ydintä. On sinänsä monella tapaa mielenkiintoista nähdä, millä tavalla tauti voi pysäyttää yli kahdeksan miljoonan asukkaan kaupungin.

– Kun ottaa huomioon sen, että yleensä New Yorkissa ei pääse pakoon melua tai ihmisvilinää mitenkään ja nyt kaikki onkin pysähtynyt, on tämä muutos tosi radikaali.