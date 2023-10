Tältä Alan Wake II kuulostaa: Kaikkien aikojen kalleimman suomalaisen kulttuurituotteen musiikki syntyi biisileirillä

Suomalaisen Alan Wake -videopelin lopulliseksi hintalapuksi on arvioitu 70 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä kaikkien aikojen kalleimman suomalaisen kulttuurituotteen.

– Luovana johtajana minun on helppo sanoa, etten tiedä pelin tuotannon tarkkaa hintalappua, mutta kyllä tämä on Remedyn suurin tuotanto. Ainoastaan Remedyllä on ollut neljän vuoden aikana 130 ihmistä tekemässä tätä peliä täysipäiväisesti, kertoo Remedy-peliyhtiön luovajohtaja Sami Järvi Huomenta Suomelle.