Taloustieteen Nobel-palkittu: Yhdysvallat ui jo syvällä, mutta koronaennätysten paukkuessa tulevaisuus on yhä synkempi – "Tämä nähdään poliittisen johdon epäonnistumisena"

Yritykset toisensa jälkeen sulkevat oviaan New Yorkin Manhattanilla eikä lähitulevaisuus näytä valoisammalta. Yhdysvalloissa raportoidaan nyt yli kuusikymmentä tuhatta uutta koronavirustartuntaa per päivä. Asiantuntijat ovat syvästi huolissaan.

– Yhdysvallat on syvässä taantumassa, niin syvässä, että voidaan puhua lamasta. Työttömyys on pahinta sitten 1930-luvun suuren taantuman. Nyt kun osavaltiot joutuvat jälleen sulkemaan oviaan, tulee toinen taantuma ja työttömyys vain kasvaa, New Yorkin yliopiston taloustieteen professori ja ekonomisti Romer sanoo.