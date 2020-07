Asiantuntija varoittaa USA:n koronatartuntojen nousevan jopa 100 000 päivässä – rokotteesta lupaavia merkkejä, mutta talveksi apua ei kannata odottaa: "Varautukaa pahimpaan"

Yhdysvaltain senaatti pyysi tänään arviota tulevista tartunnoista ja kuolemista Faucilta, joka on maan johtava tartuntatautiasiantuntija.

Yhdysvalloissa on raportoitu 2,5 miljoonaa tartuntaa, ja useissa osavaltioissa on kirjattu ennätysmäärät uusia tartuntoja viime päivinä.

Rokotetutkimus edistyy, mutta hitaasti

Keskiviikkona koronavirustartuntoja on maailmanlaajuisesti raportoitu Johns Hopkinsin yliopiston mukaan yli 10,5 miljoonaa.

Oxfordin yliopiston tutkijoiden mukaan Britanniassa tehdyissä rokotetesteissä on saatu lupaavia tuloksia, mutta rokotetta ei kannata odottaa ainakaan ensi talveen mennessä.

Oxfordin yliopisto on tällä hetkellä kansainvälisesti pisimmällä koronavirusrokotteen kehittämistyössä. Iso-Britanniassa yli 8 000 ihmistä on saanut testattavan rokotteen, ja tutkimuksessa on saatu näyttöä immuunipuolustuksen reagoinnista siihen.