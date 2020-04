Koronakuolemien ennätyspäivät seuraavat toistaan, Trump aikoo silti höllätä koronatoimia, viranomaiset kauhuissaan: "Meillä ei ole tarpeeksi testauskapasiteettia"

Trump on aikeissa kertoa torstain päivittäisessä koronaviruslehdistötilaisuudessaan ohjeistaan maan talouden uudelleenavaamiselle. Asiantuntijat ovat eri mieltä, kertoo New York Times . Monen mukaan maassa ei ole riittävästi koronavirustestejä tartuntojen jäljittämiseen eikä siksi esimerkiksi ihmisten töihin paluuta voida pitää turvallisena.

– Testaaminen on äärimmäisen tärkeää koronaviruksen seuraavassa aallossa, jossa tavoitteena on havaita ja jäljittää pienemmät tautiketjut, sanoo Duken yliopiston terveyspolitiikan keskuksen johtaja Mark McClellan.

New York vaatii kansallista apua testauksen lisäämiseen

– Mitä enemmän testejä, sitä vapaampi talous. Mutta meillä ei ole tarpeeksi kansallista kapasiteettia testaukseen. Emme voi tehdä niitä vielä. Se on totuus, hän sanoi New York Timesin mukaan.

New York on ollut yksi pahiten koronaviruksen runtelemista alueista Yhdysvalloissa. John Hopkinsin yliopiston laskurin mukaan New Yorkin kaupungissa virukseen on kuollut lähes 11 000 ihmistä.