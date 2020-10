Taloussihteerin vapaa-ajalla tekemä törkeä kavallus johti ongelmiin työpaikalla – Korkein oikeus: kaupungilla oli oikeus irtisanoa työntekijä

Pitkäkestoinen ja suunnitelmallinen teko

– Teko on tehty useilla eri toimenpiteillä usean kuukauden aikana ja kavallettujen rahavarojen määrä on ollut huomattava. Kysymys on siten sellaisesta rikoksesta, jollaiseen syyllistyminen on omiaan vakavasti horjuttamaan työsuhteessa edellytettävää työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta. (Taloussihteerin) syyksi luetun rikoksen laatu ja vakavuus sekä tekotapa puoltavat arviota, jonka mukaan kaupungilta ei ole voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, KKO sanoi ratkaisussaan.