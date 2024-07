Kiinteistökriisi, nuorisotyöttömyys ja hiipuva ulkomaankauppa – Kiinan talouskokouksella on pitkä korjauslista

Wang Dongmei kertoo uutistoimisto AFP:lle ostaneensa tyttärensä kanssa asunnon Tianjinista joenvarren kävelykadun varrelta. Vuonna 2016 hän maksoi asunnosta 870 000 juania (noin 110 000 euroa). Asunnon nykyarvo on pudonnut noin 600 000 juaniin (noin 76 000 euroon).

– Se on alhaisin hinta, joka näillä asunnoilla on vuosikymmenen aikana ollut. Mutta haluamme myydä, niin se vain on, Wang huokaa.