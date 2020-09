Helena Petäistön kolumni: Ranska yksi suurimmista korona-ajan talouskärsijöistä – joutuuko samaan joukkoon velkaantuneiden etelän maiden kanssa?

Ranskassa kilpailukykyyn satsataan laskemalla yritysverotusta

Siinä missä säästäväisten saksalaisten talous on vientivetoista, Ranskan talous on tottunut pyörimään korkean kotimaisen kulutuksen ansiosta. Koronavirus on kuitenkin tehnyt ranskalaisistakin varovaisia, ja sukanvarteen on nyt kertynyt kymmeniä miljardeja euroja.

Ranskassa vihreää innovointia ei unohdettu

Keltaliivien maassa työttömyyden laskeminen avainasemassa

Saksaan verrattuna Ranskan suuri elvytyspaketti on pieni, vaikka pääministeri Castex painottaa, että potti on Euroopan suurimpia maan talouden kokoon suhteutettuna.

Ranskan yksi suurimmista korona-ajan talouskärsijöistä

Maan tämän syksyn tilanne on kuitenkin vaikea. Britannian ohella Ranskan talous on kärsinyt eniten koronaviruksen vaikutuksista. Likainen tusina on kummitellut sen luvuissa kesästä lähtien: bruttokansantuote on laskenut 12 prosenttia, työttömyys on noussut 12 prosenttiin ja valtionvelka 120 prosenttiin BKT:sta.