Talonsa menettäneen asukkaan ja kuvernöörin uskomaton kohtaaminen: "Soitan juuri presidentille"

Kalifornian kuvernööriä on syytetty huonosta reagoinnista Los Angelesin maastopaloihin.

Pacific Palisades on yksi pahiten maastopaloista kärsinyt alue Los Angelesissa.

Alueen asukas Rachel Darvish palasi tunteikkaalle ajelulle tuhoutuneelle kotiseudulleen. Brittiläisen Sky Newsin järjestämä ajelu sai yllättävän käänteen, kun Darvish tunnisti Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin kadulla tyttärensä poroksi palaneen koulun edustalla.

– Olen juuri soittamassa presidentille (Joe Bidenille), Newsom sanoo kohtaamisen aluksi.

Darvish ei päästä kotiosavaltionsa kuvernööriä helpolla, vaan aloittaa tiukan kyselytuokion.

Monen muun losangelesilaisen tavoin Darvishia hämmästyttää, miksi kaupungin palopostit olivat tyhjänä vedestä pahimmalla mahdollisella hetkellä.

Katso asukkaan ja kuvernöörin kiivassanainen kohtaaminen artikkelin videolta.

Trump vaatii eroa

Newsom on kertonut presidentti Bidenin hyväksyneen liittovaltion avustuspaketin osavaltiolle taisteluun maastopaloja vastaan.

Reilun viikon päästä jälleen presidentiksi nouseva Donald Trump on kritisoinut Newsomia Los Angelesin vedensaannin puutteesta palojen sammutustöissä. Trump on vaatinut Newsomin eroa.

Trump on aiemmin myös uhannut perua Kalifornian maastopaloavun. Kalifornia on demokraattien vahvaa kannatusaluetta, ja Trump on republikaani.

