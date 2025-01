Los Angelesin maastopaloissa on kuollut useita ihmisiä

Presidentti Joe Biden on saapunut kaupungissa sijaitsevaan sairaalaan, koska hänen lapsenlapsensa on määrä synnyttää keisarinleikkauksella.

Yhdysvalloissa ainakin viisi ihmistä on kuollut Los Angelesissa ja sen ympäristössä riehuvien maastopalojen vuoksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin kerrotusta kahdesta.

Isoimpia paloja ei viranomaisten mukaan ole saatu ollenkaan hallintaan.

– Rukoilen, ettemme löytäisi enempää (kuolonuhreja), mutta en usko, että asia on näin, Los Angelesin piirikunnan seriffi Robert Luna sanoi radiokanava KNX:lle.

Los Angelesin palopäällikkö Anthony Marronen mukaan pelastajilla on vaikeuksia saada nopeasti laajalle levinneet palot hallintaan.

– Teemme parhaamme. Mutta meillä ei ole tarpeeksi palohenkilöstöä Los Angelesin piirikunnassa tämän hoitamiseksi, hän sanoi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan noin 70 000 ihmiselle on annettu maastopalojen vuoksi evakuointikäsky. Uutiskanava CNN arvioi sen sijaan myöhään keskiviikkona Suomen aikaa, että evakuointimääräyksen alaisena olisi ollut tuolloin yli 150 000 ihmistä.

Myös esimerkiksi Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harrisin koti on evakuointimääräyksen alaisena, kertoo hänen erityisavustajansa viestipalvelu X:ssä. Avustajan mukaan kukaan ei kuitenkaan ollut talossa paikalla, kun alueen evakuoinnista annettiin määräys.

Voimakkaat tuulet levittävät lieskoja

Palot ovat levinneet yhteensä yli kymmenentuhannen hehtaarin alueelle.

Tulenlieskat ovat tuhonneet ainakin noin tuhat rakennusta Pacific Palisadesin asuinalueella, missä maastoa on palanut jo lähes 16 000 eekkeriä eli noin 6 500 hehtaaria. Santa Monican kukkuloilla sijaitsevassa Pacific Palisadesissa sijaitsee paljon tunnettujen viihdealalla työskentelevien ihmisten kalliita taloja ja asuntoja.

Toinen suuri maastopalo riehuu Altadenan kaupungin lähistöllä, missä liekit ovat saavuttaneet esikaupunkialueen kadut. Siellä maastoa on palanut noin 10 600 eekkeriä eli noin 4 300 hehtaaria.

Lisäksi Los Angelesissa ja sen ympäristössä riehuu pienempiä maasto paloja.

Palot syttyivät tiistaina paikallista aikaa, ja voimakkaat tuulet ovat levittäneet niitä nopeasti. Maastopalojen odotetaan vielä leviävän entisestään, sillä sisämaasta merta kohden puhaltavien niin sanottujen Santa Anan tuulten on ennustettu kehittyvän pahimmiksi vuosikymmeneen.

Isoisoisäksi maastopalojen keskellä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on paikalla Los Angelesissa. Presidentti on saapunut erityiselle vierailulle Los Angelesin alueella sijaitsevaan sairaalaan, kertoo muun muassa Washington Post -lehti.

Biden oli kertonut USA Todayn haastattelussa, että hänen lapsenlapsensa Naomi Bidenin on määrä synnyttää keskiviikkona paikallista aikaa keisarinleikkauksella.

Naomi Biden on presidentin vanhin lapsenlapsi, ja syntyvä lapsi tulee olemaan Joe Bidenin ensimmäinen lapsenlapsenlapsi.

Yhdysvaltalaislehden mukaan myös Naomi Bidenin isä Hunter Biden sekä Joe Bidenin puoliso Jill Biden ovat sairaalassa.

Sairaala sijaitsee lähellä ylellisiä Beverly Hillsin asuin- ja liikealueita, eikä alueelle ole ainakaan toistaiseksi annettu evakuointikäskyä maastopalojen vuoksi.

Tapahtumia peruttu palojen vuoksi

Maastopalojen tieltä pakeni tiistain ja keskiviikon aikana myös joukoittain näyttelijöitä, muusikoita ja muita julkisuuden henkilöitä.

Lisäksi kaikki viihdemaailman tapahtumat Los Angelesin alueella peruttiin. Muun muassa jääkiekon NHL:ssä Los Angeles Kingsin ja Calgary Flamesin välinen kohtaaminen siirretään maastopalojen takia myöhempään ajankohtaan, liiga kertoo verkkosivuillaan.

Myös reilun viikon päähän kaavailtua Oscar-ehdokkuuksien julkistamista lykättiin parilla päivällä, jotta paloista kärsineet Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenet saisivat enemmän aikaa äänestää tällä viikolla.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on kertonut presidentti Bidenin hyväksyneen liittovaltion avustuspaketin osavaltiolle taisteluun maastopaloja vastaan.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on aiemmin uhannut perua Kalifornian maastopaloavun. Kalifornia on demokraattien vahvaa kannatusaluetta, ja Trump on republikaani.